La naissance de la Cinquième République, à l’ombre de la sédition

Estelle, 15 ans, s’est suicidée après une plainte pour inceste négligée par la justice

L’adolescente est morte le 11 juin dernier après une lente descente aux enfers. Un an et demi plus tôt, elle avait déposé plainte pour agression sexuelle contre un membre de sa famille, d’un an son aîné. Selon nos informations, l’adolescent n’a été convoqué par la justice qu’après le suicide d’Estelle. La mère de la jeune fille a saisi la Défenseure des droits.