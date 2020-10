La droite face au défi d’un hôpital public qu’elle a mis à mal

Pour de nombreux personnels et connaisseurs de l’hôpital public, c’est la source d’une grande partie de ses maux. La loi « Hôpital Patient Santé Territoire » (HPST), promulguée en 2009 sous l’impulsion de Roselyne Bachelot, alors ministre de la santé, avait été vivement combattue à l’époque. Elle est jugée encore plus sévèrement à la lumière de la crise sanitaire. « Ils ont choisi de détruire l’hôpital en le mettant sous contrainte, assène André Grimaldi, professeur en diabétologie et auteur de plusieurs livres, dont Santé : urgence en mai dernier. On est entrés à ce moment-là dans une logique folle. »