Deux familles ont profité en masse des ventes immobilières opaques de la Ville de Marseille

Au fond de la cour du Mémorial de la Marseillaise, rue Thubaneau dans le premier arrondissement de Marseille, un musée aux rares visiteurs dédié à l’hymne national, une bâche est tendue sur plusieurs mètres depuis 2011. Cette année-là, elle est bien pratique pour annoncer que « Marseille accélère » lors de l’inauguration par le maire LR Jean-Claude Gaudin et le ministre de l’éducation nationale, plutôt que de laisser voir des immeubles décrépits. Huit ans plus tard, la bâche ne suffit plus à masquer les bizarreries de l’opération immobilière menée par la Ville dans ce lieu symbolique.