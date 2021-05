Le désespoir des internes fait trembler l’hôpital

«Je ne dors plus, tellement je me fais du souci pour mon service et mes équipes », a dit à France Inter le professeur Jean-François Timsit, chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, à Paris. Il raconte « avec amertume » que les internes ont littéralement fui son service pour leur nouveau stage semestriel qui a débuté le 10 mai : il n’a que cinq internes au lieu des dix espérés.