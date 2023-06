« Alexandre Benalla a cru bien faire », assure son avocate

TroisièmeTroisième et dernière journée du second procès d’Alexandre Benalla et de Vincent Crase, devant la cour d’appel de Paris. Ce jeudi 15 juin, dans la touffeur d’une salle d’audience largement désertée par la presse comme les jours précédents, la parole est à la défense. Pour les avocats, il s’agit de limiter la casse, après un jugement de première instance que Benalla et Crase ont mal vécu.