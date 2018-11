«Bébés sans bras»: les autorités sanitaires en plein brouillard

Branle-bas de combat ! Le ministère de la santé va officiellement mobiliser ses agences et ses moyens de recherche pour percer les mystères de l’affaire dite « des bébés sans bras ». Ordre ministériel oblige. Le 29 octobre, la ministre de la santé, appuyée par les ministres de l’environnement et de l’agriculture, demandait à deux grandes agences de sécurité sanitaire, Santé publique France et l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), de lancer une « enquête nationale ». « Je veux savoir, disait Agnès Buzin. On ne peut pas se satisfaire de dire qu’on n’a pas trouvé de cause. C’est insupportable » (lire la lettre de mission ici ).