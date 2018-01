L’audiovisuel public dans le miroir de l’affaire Gallet

« Les dirigeants d’entreprises publiques ont un devoir d’exemplarité. Un dirigeant d’entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n’est pas une situation acceptable. Il appartient à l’intéressé d’en tirer les conséquences, ainsi qu’au Conseil supérieur de l’audiovisuel, légalement compétent. » D’un seul coup, la ministre de la culture et de la communication, Françoise Nyssen, est sortie de sa torpeur et dans une déclaration au Monde, a dit ce qu’elle pensait de Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, condamné la veille pour « favoritisme » après avoir commandé près de 400 000 euros de prestations à deux sociétés de conseil sans avoir respecté les règles des marchés publics, du temps où il était le président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), entre 2010 et 2014.