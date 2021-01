Assurances: le mélange des genres de la députée LREM Valéria Faure-Muntian

Peut-on à la fois être députée et servir les intérêts d’un lobby ? Pour la députée LREM Valéria Faure-Muntian, la réponse est assurément positive. L’élue de la Loire présente une proposition de loi relative « à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement » qui sera débattue en commission des finances le 20 janvier. Ancienne chargée de clientèle en assurance chez Groupama, elle a aussi participé en 2020 aux travaux d’un think tank spécialisé sur le secteur.