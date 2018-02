Prisonniers en Irak ou en Syrie, les Français de l'Etat islamique piègent le gouvernement

C’est une des conséquences des défaites militaires de l’État islamique (EI), ces derniers mois en Syrie et en Irak : plusieurs dizaines de femmes et, selon nos informations, 32 enfants de nationalité française ont été faits prisonniers, par l’armée régulière irakienne ou par les forces démocratiques syriennes (FDS) à majorité kurde, et la France semble ne rien vouloir entreprendre – du moins officiellement – pour les rapatrier.