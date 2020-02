3 heures, Jalil est menotté: «On vient te chercher pour l’aéroport, prépare-toi»

Marseille (Bouches-du-Rhône), correspondance.– Jalil se tient très droit devant la juge. Son français maîtrisé, son élocution claire, tranchent avec les regards désorientés qu'il jette vers les policiers chargés de surveiller la petite salle d'audience quasi déserte. La magistrate, juge des libertés et de la détention, doit décider si elle prolonge ou non son séjour dans le centre de rétention de Marseille. Il est Afghan, il a 25 ans. « Pourquoi avez-vous quitté votre pays, demande-t-elle. Vous n'avez pas de la famille là-bas ? »