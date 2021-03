Conseiller de Macron, le député Solère est suspecté d’avoir détourné 167 000 euros d’argent public

L’enquête judiciaire qui vise le député Thierry Solère ne cesse de s’étoffer au fil des mois. Le parlementaire LREM des Hauts-de-Seine, qui vient d’être promu à l’Élysée, est déjà mis en examen pour sept délits présumés, dont ceux de « fraude fiscale » et de « trafic d’influence passif », dans une enquête ouverte par le parquet de Nanterre et confiée à des juges d’instruction. Alors que l’élu se défend et conteste la procédure, voici qu’un nouveau front judiciaire se profile dangereusement.