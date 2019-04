La cathédrale de Notre-Dame compte ses oeuvres miraculées

16 avril 2019 Par Par Agence Reuters

La cathédrale Notre-Dame a perdu lundi au moins 5 à 10% de ses oeuvres dans l'incendie, sa charpente et une partie de la voûte intérieure, mais ses deux tours et ses trois rosaces sont pratiquement intactes, a-t-on appris mardi auprès des pompiers et des conservateurs.