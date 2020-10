Covid: le laboratoire Gilead soupçonné d'avoir pré-vendu pour un milliard d'euros un médicament qu'il savait inefficace

Le bouclier anti-virus de Gilead, le Remdesivir, était le traitement qui suscitait le plus d’espoirs pour bloquer le Covid-19. Ils ont été douchés le 15 octobre par une étude de l’OMS. Une semaine plus tôt, le laboratoire américain avait signé in extremis un contrat de précommandes d’au moins 500 000 traitements avec la Commission européenne pour un montant pouvant atteindre 1 milliard d’euros, alors qu’il avait connaissance de ces résultats défavorables.