La décision de l’exécutif de ne pas construire l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes fait suite à plusieurs semaines de travail en coulisses au cours desquelles divers scénarios d’abandon du projet ont été étudiés. À partir de la remise du rapport des médiateurs (voir notre article ici et notre entretien vidéo là) reconnaissant pour la première fois la possibilité d’une alternative au bétonnage du bocage de Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, des discussions s’ouvrent à Paris et à Nantes entre le gouvernement et les opposant·e·s au projet.