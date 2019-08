Le militant «antifa» Antonin Bernanos reste en détention provisoire

La juge des libertés et de la détention (JLD) avait pourtant rejeté la demande de prolongation de sa détention provisoire, lors de l’audience – à huis clos – du 2 août. Le parquet de Paris a fait appel et obtenu gain de cause : lundi 12 août, la détention provisoire d’Antonin Bernanos a été prolongée de quatre mois par une décision de la cour d’appel de Paris.