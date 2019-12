Retraites: le pouvoir droit dans des bottes trouées

Eh bien voilà, c’est fini ou presque, veut croire le gouvernement. Adieu grèves, manifs, paralysie ; il y aura bien des trains et de la dinde à Noël, « ce moment sacré de joie et de bonheur en famille », dixit la porte-parole du gouvernement. Mardi, alors que se déroulaient les plus grandes manifestations dans tout le pays depuis au moins dix ans, le premier ministre se disait « raisonnablement optimiste » tout en réaffirmant sa « détermination totale ».