Nonna Mayer: «Le mouvement des gilets jaunes n’est pas antisémite en soi, mais facilement instrumentalisé par des extrémistes»

Après deux années de baisse, le nombre de faits à caractère antisémite signalés aux policiers et gendarmes a augmenté de 74 % en 2018. Précisément, 541 faits ont été constatés par le service central du renseignement territorial (SCRT) l’an dernier contre 311 en 2017, soit une augmentation de 74 %. « L'antisémitisme se répand comme un poison », a déclaré Christophe Castaner le 11 février. Parmi ces 541 faits, 358 concernent des menaces, 102 des atteintes aux biens, et 81 des violences, des tentatives d’homicide et un homicide.