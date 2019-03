Après le grand débat, les manifestants attendent «des réponses»

Tenir le terrain, marquer sa présence, à défaut d’avoir réussi à imposer une véritable dynamique et de peser sur le débat politique du moment. Ce mardi 19 mars, les syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU, accompagnés par les organisations de jeunesse Unef et UNL, ont défilé dans 150 villes de France. Quelques jours après la fin officielle du grand débat, le 15 février, et après un samedi de manifestations des gilets jaunes marquées par des destructions à Paris, les syndicats ont tenté d’« amplifier le mouvement social ». Leur but : se faire entendre sur l’augmentation des salaires, la justice fiscale, le maintien du système de retraite et des services publics.