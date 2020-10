Métro, boulot, bistrot: la France manque de données sur les lieux de contamination

«Notre objectif est de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C’est-à-dire les moments de relâchement, où on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale, des moments où on risque de s’infecter. » Le président de la République Emmanuel Macron a ainsi justifié, mercredi 14 octobre, la décision d’un couvre-feu imposé à neuf agglomérations en France.