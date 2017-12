Les discriminations s’aggravent en Ile-de-France

En 2008-2009, une vaste enquête nationale, nommée Trajectoires et origines (TeO), comparait de façon inédite les vies de 8 300 immigrés à celles de leurs descendants et à celles de Français sans ascendance étrangère. Ses résultats mettaient en évidence l’importance des discriminations auxquelles les enfants d’immigrés font encore face. Une enquête, menée en 2015 par feu l’Observatoire régional des discriminations en Île-de-France (qui a disparu avec l’arrivée de la droite à la tête de la Région) sur un échantillon plus réduit, montre qu’en sept ans, ces discriminations semblent s’être aggravées, notamment pour les femmes, les minorités visibles et les musulmans.