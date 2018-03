Nouvelle-Calédonie: la date est fixée, la droite se déchire

Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a fixé lundi, après des débats houleux, la date du référendum d’autodétermination : ce sera le 4 novembre 2018. À mesure que l’échéance approche, les anti-indépendantistes sont de plus en plus divisés et les instances de dialogue mises en place pour éviter le retour des violences communautaires sont paralysées.