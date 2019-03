Depuis le 11 mars, tous les éléments semblent se liguer contre un bon déroulement du procès Tapie, cela pour le plus vif plaisir des prévenus et de leur défense. Après les inévitables batailles de procédure et les aléas propres aux dossiers politico-financiers, voici qu'un des principaux protagonistes de l'affaire manque à l'appel.