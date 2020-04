Cinq députés et un confinement

Comment la démocratie parlementaire continue-t-elle de fonctionner quand les Français, et ceux qui les représentent, sont assignés à résidence ? Depuis le 17 mars, date officielle du confinement, Mediapart a suivi, à distance, la vie de cinq députés confinés. Ils nous ont fait part des questionnements sur leur fonction chamboulée, des doutes et des certitudes que la crise du Covid-19 fait naître en eux… La communiste Elsa Faucillon, l’insoumis Adrien Quatennens, le socialiste Boris Vallaud, le LR Philippe Gosselin et la « marcheuse » Yaël Braun-Pivet ont répondu à nos questions au fil de l’eau. Récit.