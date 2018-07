Le gouvernement ne voulait pas le publier, mais Le Figaro en avait déjà révélé de larges extraits lundi 16 juillet. Mediapart publie finalement le rapport du « comité d'action publique 2022 » (CAP 2022) qui vise à rationaliser et baisser la dépense publique. Ses recommandations sont, en réalité, sans surprise : on y trouve les recommandations déjà largement évoquées par le gouvernement et présentes déjà dans le rapport Attali de 2008 : des économies de 5 milliards d'euros sur l'hôpital, une simplification drastique du millefeuille administratif et la fin du statut des fonctionnaires figurent entre autres dans ce document.