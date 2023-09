Glyphosate : la Commission propose de prolonger l’autorisation pour dix ans

DixDix ans. Et non plus cinq, comme c’était le cas lors de la précédente homologation. Le glyphosate, molécule active de l’herbicide le plus vendu au monde, pourrait continuer à être vendu sur le marché européen jusqu’en décembre 2033. C’est du moins ce que la Commission européenne a mis sur la table, dans un document auquel Mediapart a eu accès, et qui sera présenté vendredi 22 septembre à Bruxelles en comité technique.