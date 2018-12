Egalité femmes-hommes: le rapport que le CESE a refusé

L’égalité femme-homme reste manifestement un sujet sulfureux, puisqu’il a provoqué une crise au sein même de l’institution dédiée au consensus, le vénérable Conseil économique, social et environnemental (CESE). Alors qu’elle avait été votée par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité, l’étude sur « Les temps de vie des femmes » a subi un vote défavorable du bureau du CESE, ce qui veut dire que ce texte ne sera pas présenté à l’assemblée plénière du Conseil et ne sera donc ni diffusé ni transmis au gouvernement et au Parlement, comme le veut l’usage.