La loi asile et immigration crée de premiers remous chez les députés En Marche!

Jusque-là, tout allait pour le mieux. Les premières grandes réformes du gouvernement – ordonnances réformant le code du travail, loi sur la sécurité, textes sur la modernisation de la vie publique… – n’avaient pas provoqué de remous majeurs au sein de la pléthorique, et souvent inexpérimentée, majorité issue des législatives de juin 2017. Les 314 députés et députées demeuraient bien alignés derrière leur président et leur gouvernement.