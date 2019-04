Vidéosurveillance: une sociologue derrière la caméra

Élodie Lemaire a passé près d’un an et demi en immersion dans le monde de la vidéosurveillance. Entre les années 2014 et 2015, cette sociologue spécialisée dans les questions de sécurité et de justice a vécu le quotidien des différents maillons de la chaîne assurant la surveillance de Braville, une ville des Hauts-de-France dont le nom a été modifié pour protéger l’anonymat des personnes qu’elle a pu interroger.