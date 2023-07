Remaniement : à la santé, un chassé-croisé de ministres compétents et un possible conflit d’intérêts

UneUne petite année et puis s’en va : c’est le sort fait au désormais ex-ministre de la santé François Braun, qui sort, ce vendredi 21 juillet, d’un gouvernement Borne III plus politique et macroniste que jamais. Les profils issus de la société civile ont pris la porte. François Braun paie le fait de n’avoir jamais pu ou voulu enfiler le costume du politique. Lors du discours d’Emmanuel Macron sur la santé en février dernier, il a même été relégué physiquement au rang de spectateur et d’exécutant.