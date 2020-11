Dans les Ehpad, en plus du Covid, des «morts par glissement»

«J’ai quitté ma mère sur ses deux jambes. Je l’ai retrouvée en fauteuil roulant après le confinement. Il n’y a plus rien d’elle, c’est devenu une coquille, soupire Sandrine, dont la mère réside dans un Ehpad de l’Essonne. Elle ne me reconnaît plus. Avant, j’avais des sourires, ses yeux brillaient. Son Alzheimer s’est accéléré fois dix, je n’ai plus personne en face de moi. »