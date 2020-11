A Toulouse, des milliers de manifestants aux multiples revendications

Toulouse (Haute-Garonne).– « Pourquoi, on est là ? Pff... La liste, elle est longue, hein ! » Au départ de la place Saint-Cyprien, samedi, en début d’après-midi, Valérie et Maïlys, deux quinquagénaires qui travaillent « entre l’éducatif et le soin » auprès de personnes handicapées, résument : « On n’a pas de moyens pour bien bosser et on sait pas trop ce qu’ils font là-haut..., indique la première en levant les yeux. Nous, par contre, on sait qu’on n’a droit qu’à métro, boulot, dodo et c’est un peu léger, on trouve. »