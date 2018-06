Dans le XIXe, à Paris, la recomposition politique à petits pas

Les beaux jours sont revenus après les orages de la fin de printemps. Les élections, présidentielle et législatives, ont déjà un an. Dans la 16e circonscription de Paris, cette zone du XIXe arrondissement bordée par les populaires place des Fêtes et Pont-de-Flandre, près de la Villette, en passant par les larges avenues qui bordent le parc des Buttes-Chaumont, la vie militante reprend peu à peu son cours.