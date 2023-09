L’euthanasie ou seulement le suicide assisté ? Débat entre deux parlementaires MoDem et EELV

LeLe gouvernement doit finaliser, d’ici à la fin septembre, un projet de loi légalisant une aide active à mourir dont Emmanuel Macron a d’ores et déjà dessiné les contours, en avril dernier, devant la convention citoyenne. Au fil de l’été, la ministre déléguée chargée des professions de santé, Agnès Firmin Le Bodo, a égrainé les précisions. Les mots « euthanasie » ou « suicide assisté » n’y figureront pas, au profit de l’expression « aide active à mourir », qui devra procéder d’une volonté libre, éclairée et réitérée. Ce droit ne serait ouvert qu’aux personnes aux « souffrances réfractaires » que la médecine ne parvient pas à soulager, et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, « entre six et douze mois ». Les personnes atteintes de maladies psychiatriques en seraient exclues, de même que les mineur·es.