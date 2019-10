Les ubérisés roulent pour Ken Loach

«C’est un documentaire, plus qu’une fiction », pour Jean-Daniel Zamor, livreur et président du Collectif des livreurs autonomes de Paris, le Clap. Une impression partagée par Yannis, livreur chez UberEats, qui estime que « le film correspond bien à la réalité, notamment sur cette notion de liberté qu’on nous vend ». Pour les travailleurs ubérisés avec qui nous sommes allés voir le nouveau film de Ken Loach, Sorry We Missed You, le constat est unanime. En salles le 23 octobre, le film conte l’histoire très réaliste de Ricky Turner, père d’une petite famille anglaise qui, lassé d’enchaîner les emplois précaires, décide de devenir livreur de colis pour une société qui ressemble à s’y méprendre à un sous-traitant d’Amazon.