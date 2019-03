A Paris, les «gilets jaunes» dans la rue malgré les menaces

Contre toute attente, les « gilets jaunes » sont là. En dépit des avertissements, de l’annonce de l’intégration des militaires du dispositif Sentinelle au maintien de l’ordre et des déclarations martiales du ministre de l’intérieur et de son secrétaire d’État. À Paris, plusieurs milliers de personnes sont parties de la place Denfert-Rochereau (au sud de la capitale) pour rejoindre le Sacré-Cœur à Montmartre (au nord), derrière une banderole qui proclame : « La Répression En Marche LREM ».

Dans le défilé, entre Denfert-Rochereau et le Sacré-Cœur samedi. © KL Dans le défilé, entre Denfert-Rochereau et le Sacré-Cœur samedi. © KL

Une manifestation quasiment sans heurts, sur un parcours déclaré à la préfecture. Partis à midi et demi, les gilets jaunes ont envahi les pelouses du parc du Sacré-Cœur vers 15 heures, avant de repartir pour une bonne partie d’entre eux en manifestation sauvage.

« Macron dégonflé ! On veut l’armée ! Elle est où, l’armée ? » s’écrie un gilet jaune. La force Sentinelle, ces soldats normalement chargés de prévenir les attentats terroristes mais dont le gouvernement a annoncé le déploiement en renfort des forces de l’ordre, est totalement invisible, tout au long du cortège.

« Ils ont voulu nous faire peur en annonçant le renfort des militaires et nous dresser contre eux, mais ça n’a pas pris », explique Hélène, 44 ans. Cette agente hospitalière commente avec Évelyne, 64 ans, les dernières annonces faites par le gouvernement. « Les militaires sont là pour nous protéger. Nous n’allons pas tomber dans le piège de Macron. Je suis retraitée, précise Évelyne, et je continuerai de venir aux manifestations quoi qu’il arrive. »

En revanche, « les policiers, je les déteste, rajoute Hélène. Je me suis pris du gaz à plusieurs reprises ou fait traiter de merde ». Ce n’est pas la seule. Les slogans « Tout le monde déteste la police » ou « Castaner, adultère » sont souvent repris par les gilets jaunes.

Face-à-face entre un gilet jaune et des policiers lors de la manifestation sauvage. © KL Face-à-face entre un gilet jaune et des policiers lors de la manifestation sauvage. © KL

Sur le boulevard Saint-Michel, la manifestation « à l’ancienne » ne semble pas forcément faire l’unanimité. Alors que le cortège s’arrête, un quinquagénaire lance à son ami : « Tu vois, on a fait ça pendant des années, défiler tranquillement, s’arrêter pour attendre, en laissant le temps aux policiers de se placer tranquillement, et ça n’a jamais rien donné. » Son ami hausse les épaules, le cortège repart.

Certains ont été arrêtés puis relâchés en fin de matinée. « Moi je sors de deux heures de garde à vue », raconte ce manifestant. « J’ai encore la trace des bracelets, ajoute-t-il en montrant ses poignets rougis. Ils m’ont confisqué ma banderole, mon gilet jaune et ma casquette ! Ils me l’ont prise pour port de casquette dangereuse ! Elle était coquée. »

L'arrivée de la manifestation au Sacré-Cœur, à Montmartre. © KL L'arrivée de la manifestation au Sacré-Cœur, à Montmartre. © KL

Quelques frictions surviennent. En haut du boulevard Magenta, par exemple. Les policiers interpellent quelqu’un pour un contrôle d’identité. La foule se rapproche aussitôt. D’autres CRS arrivent en courant, LBD sortis et grenades dégoupillées. Le face-à-face est de courte durée et ne laisse qu’un vague nuage de fumée lacrymogène. Le cortège repart presque aussitôt.

Arrivée à Barbès. Le drapeau algérien est applaudi par des gilets jaunes qui scandent : « Paris, Alger, solidarité ! » À l’arrivée, les jardins du Sacré-Cœur se sont très vite remplis de gilets jaunes. Photos de rigueur. Sous les vivats, un large tissu jaune est déployé en haut de la basilique construite pour « expier » les « péchés » de la Commune. D’autres banderoles sont installées sur les gradins. L’humeur est bonne. La foule entonne la Marseillaise, puis « Révolution ! » et tous les slogans défiant Emmanuel Macron.

Sur le boulevard de Strasbourg, à Paris, samedi 23 mars. © KL

Mais, quelque temps plus tard, un nouveau cortège se forme et repart en sens inverse. Il rejoint la gare de l’Est, avant d’être stoppé à Réaumur-Sébastopol et pris en chasse par la police. Les manifestants repartent et empruntent une petite rue vers la place de la République. Ils obliquent ensuite vers le quai de Valmy.

Les forces de l’ordre poursuivent une partie du cortège sauvage mais se trouvent à leur tour poursuivies. La foule accélère. Sur les quais, on assiste à un ballet de véhicules de police et de gendarmerie. Visiblement, les manifestants sont partis dans plusieurs directions. L’hélicoptère plane sur le nord-est de la ville mais des véhicules et des policiers à pied partent aussi dans le sens inverse.

Place de la République, un policier s'est effondré et a dû subir un massage cardiaque avant d’être évacué par le SAMU, sans que l’on sache à cette heure les circonstances exactes de cet incident. Selon la préfecture de police de Paris au Monde, « il est pris en charge par les secours et [a été] conduit en milieu hospitalier. Son état est très sérieux. »



Il est 18 heures. La présence des forces de l’ordre dans le quartier se fait moins visible. L’échec de la stratégie de la peur, lui, est patent.