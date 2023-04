Des proches de Schiappa aussi promus dans son nouveau ministère

C’estC’est une amie de longue date qui a suivi Marlène Schiappa dans toutes ses aventures ministérielles. Au secrétariat d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, où elle a participé à plusieurs réunions officielles ou dîners plus informels entre 2017 et 2020 ; à Beauvau, où elle assistait au lancement de l’opération « Toutes Marianne » le 8 mars 2022 ; à l’économie sociale et solidaire et à la vie associative, lors de la cérémonie des vœux du 24 janvier…