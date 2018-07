Les auditions de Gérard Collomb et du préfet de police accablent l’Elysée

La commission d’enquête à l'Assemblée nationale sur l’affaire Macron-Benalla a auditionné, ce lundi, le ministre de l’intérieur Gérard Collomb et le préfet Michel Delpuech. Leurs déclarations mettent en cause l'Élysée, qui a géré de A à Z le dossier et l'a caché à la justice.