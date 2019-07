Cette République hôtelière qui discrédite la France

À quoi ça sert, le journalisme ? À relayer la parole gouvernementale, ses communications ou ses propagandes ? Ou bien à révéler des informations d’intérêt public, étouffées ou cachées ? À croire sans vérification les promesses, déclarations et démentis officiels ? Ou bien à les confronter à la réalité des actes, des décisions et des comportements ? À se satisfaire de la perte de confiance du public envers les institutions et les élus ? Ou bien à faire avancer la cause de la démocratie, en prenant au sérieux sa promesse originelle : l’égalité des droits ?