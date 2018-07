Dans les Hauts-de-Seine, l’effondrement d’un hôpital

À Villeneuve-la-Garenne, commune la plus pauvre des Hauts-de-Seine, un établissement hospitalier, l'hôpital Nord 92, se meurt. Retour sur un effondrement symptomatique, sur lequel Mediapart enquête depuis plus d’un an et qui illustre la gabegie et le reniement de la politique de santé publique censée résorber les déserts médicaux.