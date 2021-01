Les dérives de la formation des élus continuent

En 2015, dans une loi portée par Jacqueline Gourault, alors sénatrice, le Parlement avait créé un droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE). En plus des formations payées par les collectivités, chaque élu a alors eu droit à 20 heures de formation par an, pour la formation et l’organisme de son choix. Mal pensé, ce dispositif a été confié à la Caisse des dépôts et consignations, qui l’a récupéré en renâclant.