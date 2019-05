Ils soignent les blessés des violences policières: génération «street medics»

L’intensification de la répression des forces de l’ordre et le nombre de blessés graves les ont convaincus de franchir le pas. Soignants de profession ou volontaires, les « street medics » interviennent dans les manifestations pour apporter leur aide aux blessés. Ils portent des casques de skate-board, des lunettes de ski, des masques à gaz, et trimbalent dans leurs sacs du sérum physiologique, des bandages, des désinfectants…

Les street medics sont nés aux États-Unis dans les années 1960 avec le mouvement pour les droits civiques. En France, ils ont fait leur apparition, fin 2012, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour faire face aux tirs nourris de lanceurs de grenades et de flashballs des gendarmes. Fortement mobilisés lors des manifestations contre la loi travail en 2016, ces street medics-là se sont définis comme politisés, refusant de soigner les policiers.

Lors des mobilisations du 1er Mai, des «street medics» évacuent un manifestant blessé. © Reuters

Mais avec les premiers actes des gilets jaunes et face à l’ampleur du nombre de blessés, est apparue une nouvelle génération de street medics. Identifiables à leur tee-shirt blanc et à leur casque peints d'une croix rouge, ces équipes, formées souvent de pompiers, d’infirmières ou de médecins, affichent leur neutralité et préfèrent l’appellation de « secouristes », soignant toute personne, y compris les forces de l’ordre.

Alertés par la foule, ils interviennent en groupe, et donnent les premier secours – quitte à appeler les pompiers ou le Samu si les blessures le nécessitent. Bien que facilement reconnaissables, ces secouristes bénévoles sont néanmoins eux aussi la cible des policiers. Certains, comme Artan, courent le risque de tout perdre. D’autres comme Fabienne, médecin depuis trente ans, ont changé depuis d’orientation professionnelle. Mediapart a décidé de donner la parole à certains d'entre eux, croisés au cours des derniers mois, afin qu'ils explicitent leurs motivations, leurs découvertes, leurs angoisses.

Artan* : « En étant street medic, je risque de tout perdre »



À chacune des manifestations des gilets jaunes à laquelle il participe, Artan 25 ans, street medic, court le risque de perdre son emploi.

Technicien dans un aéroport du sud-est, la moindre arrestation suivie d’une garde à vue peut lui valoir la suppression de son badge rouge, accréditation indispensable à l’exercice de sa mission, le privant de facto du logement de fonction dans lequel il héberge ses parents.

« Mon père est agent de sécurité et ma mère fait des ménages, explique Artan. Mais leurs revenus sont trop modestes pour louer dans le privé. Nous avons fui l’Albanie en 2001 parce que mon père, commissaire, était menacé de représailles par des organisations criminelles. »

« Avec 1 300 euros de salaire, je ne m’estime pas dans le besoin puisque mon loyer est de 100 euros seulement », ajoute-t-il.

Sa participation au mouvement des gilets jaunes est motivée par son attachement au « visage de la démocratie » qu’il a découvert en arrivant en France. « C’est une chance de vivre ici. Aujourd’hui, je cherche la preuve que la France est encore un pays de liberté, et pourtant je viens d’Albanie. On assiste à la mort du droit de manifester et aux dérives répressives d’un État que j’avais en exemple. »

Artan, street medic, 1er Mai, Paris. © DR

Le 17 novembre 2018, dès le premier acte, Artan occupe les ronds-points près de Toulouse. Mais au fil des samedis, les images des visages et des corps mutilés des manifestants le conduisent à devenir street medic., confie-t-il. Des amis gendarmes tentent de l’en dissuader et le mettent en garde

Il rejoint néanmoins les équipes de « Paris premier secours jaunes » lors de la marche des blessés du 3 février. « Je connaissais les premiers gestes de secourisme mais j’ai appris sur le terrain, par exemple à soigner une personne dont l’œil est touché. »

Depuis, il continue de participer au mouvement, toujours en tant que street medic. « Mais ça devient de plus en plus difficile pour nous de venir en aide aux blessés. Nous sommes devenus, nous aussi, la cible des policiers. »

Le 1er Mai, à Paris, il a subi les gaz lacrymogènes. « Les policiers nous ont alors visés avec des canons à eau, colorée de bleu. Je ne pouvais plus respirer et une de mes collègues qui en a pris dans la bouche saignait des dents. Les policiers hurlaient : “Dégagez, on ne veut pas de vous”. »

C’est seul qu’il mène ce combat, ni sa famille ni ses amis ne comprennent « le sens du mot solidarité » mais il reste déterminé à le poursuivre avec pour seule crainte celle « d’enlever mon tee-shirt blanc de medic et faire parler ma colère. J’accumule une haine de cette injustice ».

Riad : « Je me suis fait traiter comme un animal, ça m’a traumatisé »



C’est dans le Var, en janvier, que nous avons rencontré Riad (lire ici). Secouriste devenu street medic, il venait d’être condamné, en décembre, pour « attroupement en vue de commettre une action violente » alors qu’il rejoignait l’acte III des gilets jaunes à Paris.

Il a écopé de quatre mois de prison avec sursis et interdiction de se présenter dans la capitale pendant huit mois. « Le préfet avait interdit le port de protection respiratoire. Comment on fait, quand on est medic, sans son masque ? » s’interroge-t-il.

Riad, « street medic ». © DR

Pour cet artisan maçon, médaillé pour avoir servi dans la marine au Kosovo en 1999, « aider les autres, c’est une vocation ».

« J’ai mon brevet de secouriste donc j’ai voulu soigner les manifestants dont je comprends les revendications. Certains mois, je ne peux me verser aucun salaire. Ce système privilégie les grandes entreprises alors que je galère en tant qu’entrepreneur. Au premier acte des gilets jaunes, j’en ai eu des frissons. J’attendais cela depuis des années », explique-t-il.

N’ayant aucune expérience des manifestations, « je suis arrivé seul à Paris, le samedi 1er décembre avec du matériel de soins, mon casque, mon masque et une dorsale pour me protéger le dos ».



Riad croise alors un groupe d’hommes affublés de gilets jaunes. « Ce n’était pas des manifestants mais des policiers de la Bac [Brigade anti-criminalité] », assure-t-il. « Ils m’ont fait direct une clef de bras, ont confisqué mon matériel et m’ont conduit au commissariat. Ça a été pour moi un cauchemar. »

Après 48 heures de garde à vue, il passe en comparution immédiate. « Tout est allé très vite, j’ai été arrêté le 1er décembre et jugé le 3. Je n’ai rien compris. Je me suis fait traiter comme un animal, ça m’a traumatisé. Pendant un mois, je n’ai plus rien fait. J’ai dû prendre un traitement pour dépasser le choc », raconte Riad, encore ému en évoquant les faits.

Quatre mois de sursis au-dessus de la tête, « c’est anxiogène. J’ai découvert une justice qui n’en est pas une. Pourtant j’avais confiance en elle. On finit en prison pour un masque ou un casque. C’est impensable », déplore-t-il.

Malgré cette épée de Damoclès, Riad a rejoint une équipe de street medics à Toulon. Le 12 janvier, il est venu en aide à Ninef, simple passant, qui a perdu l’œil gauche, visé à la tête par les forces de l’ordre

« C’était chaud. Il a fallu faire un cordon de sécurité autour de lui et même utiliser des poubelles pour monter des barrières de protection parce que les CRS continuaient à tirer, décrit-il. C’était surréaliste. En tant qu’ancien militaire, j’avais l’impression que le gouvernement déclarait la guerre contre son propre peuple. Je ne parviens pas à me dire que c’est au cours d’une manifestation, sur le sol français, que j’ai vu un homme perdre son œil. »

Aujourd’hui, pour raisons personnelles, Riad a dû s’arrêter quelques semaines. Cependant, il tient à nous certifier qu’il reprendra rapidement le mouvement « pour aider les gens, malgré les risques ».