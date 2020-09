Il faut remonter aux années Sarkozy pour voir des magistrats à ce point en colère. Jeudi 24 septembre, à 13 heures, des centaines de juges du siège et de membres du parquet se sont rassemblés devant leur tribunal, sur tout le territoire, à l’appel de leurs organisations syndicales. Une réaction rare de ce corps tenu par le devoir de réserve, motivée par les attaques du nouveau ministre de la justice Éric Dupond-Moretti contre le Parquet national financier (PNF), d’une part, et ses propos polémiques sur « l’entre-soi », « le vase clos » et le corporatisme des magistrats, d’autre part.