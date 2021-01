Karachi: le bras droit de Balladur, Nicolas Bazire, fait défection au procès

La grande salle d’audience de la Cour de justice de la République (CJR) est restée vide, mardi 26 janvier, pour le quatrième jour prévu du procès de l’ancien premier ministre Édouard Balladur et de son ex-ministre de la défense François Léotard. Invité à témoigner par le parquet général, Nicolas Bazire, l’ancien directeur de cabinet de Balladur et son directeur de campagne en 1995, a en effet refusé de venir s’expliquer devant les juges. La journée initialement prévue pour l’entendre est une journée blanche pour la CJR – qui a prévu de siéger les mardi, mercredi et jeudi après-midi, jusqu’au 11 février.