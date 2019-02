Les véhicules polluants interdits à Paris, sur fond de polémique

26 février 2019 Par Par Agence Reuters

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, qui réclamait des mesures d'urgence face à un nouveau pic de pollution, a finalement obtenu gain de cause mardi avec la décision de la préfecture de police d'interdire les véhicules les plus polluants dans la capitale et sa proche banlieue.