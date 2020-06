Les travailleurs les plus exposés au Covid-19 ont aussi été les moins protégés par leur entreprise

Pendant la crise du Covid-19, les travailleurs les plus précaires ont non seulement été plus souvent envoyés en « première ligne » que les autres, mais ils ont aussi bénéficié des conditions de travail les moins sécurisées de la part de leur entreprise. C’est l’enseignement de la nouvelle étude du collectif Des chiffres et des luttes, menée du 6 au 27 avril dernier.