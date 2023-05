Roland-Garros : rebondissement dans l’affaire des billets

PourPour le président de la Fédération française de tennis (FFT), Gilles Moretton, et ses plus proches collaborateurs, c’est une mauvaise nouvelle. Alors que le tournoi de Roland-Garros commence dimanche 28 mai et doit durer jusqu’au 11 juin, le grand moment de fête du tennis français risque d’être terni par l’affaire des billets. Selon nos informations, la société AS Events, qui est dirigée par Agnès Bourguignon, l’épouse d’Hughes Cavallin, l’ex-directeur de cabinet de Gilles Moretton, a, de nouveau, commercialisé des places pour les tournois de 2022 et 2023. Mediapart a même pu prendre connaissance des noms de certains des clients auxquels la société avait rétrocédé ces billets.