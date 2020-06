Les policiers multiplient les manifestations sauvages

C’est un mouvement inédit qui inquiète le ministère de l’intérieur et au-delà : depuis deux semaines, des policiers organisent des manifestations sauvages pour protester contre les accusations de violence et de racisme à leur encontre, et ce qu’ils estiment être le lâchage de leur hiérarchie. Surtout depuis la conférence de presse tenue le 8 juin dernier par Christophe Castaner, durant laquelle il avait annoncé la suppression de la clé d’étranglement et la suspension automatique des agents contre lesquels il y aurait un « soupçon avéré » de racisme, un concept juridiquement problématique.