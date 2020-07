Pléthorique, le gouvernement Castex est enfin au complet

Il a fallu plus de trois semaines au président de la République pour former son nouveau gouvernement. Et il a dû s'y prendre à trois fois. Après la nomination de Jean Castex comme premier ministre le 3 juillet, le choix des ministres le 6 juillet, Emmanuel Macron a opté dimanche 26 juillet pour onze secrétaires d'État, dont six nouveaux entrants. Une équipe pléthorique, et sans surprise.