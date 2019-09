Le budget 2020 ignore l'urgence sociale et climatique

On nous avait annoncé un « choix social », mais le budget 2020 est un concentré chimiquement pur de politique néolibérale : il baisse les impôts, réduit la solidarité, renforce les dépenses « régaliennes » et oublie l’écologie. Du reste, lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi de finances de l’an prochain, le ministre de l’économie et des finances a martelé d’emblée qu’il s’agissait d’un texte de « continuité » : « Nous avons engagé depuis 2017 une politique de l’offre et nous nous y tenons. »