Quand au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle on lui a demandé s’il était choqué par le recours aux ordonnances, annoncé pour faire passer durant l’été une nouvelle réforme du code du travail, le leader de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, a indéniablement surpris son monde en se montrant sur de nombreux médias beaucoup plus ouvert qu’on n’aurait pu le penser : « Si je suis d’accord avec le contenu, non ! La Sécurité sociale a été créée par des ordonnances, tout comme la cinquième semaine », a-t-il par exemple déclaré sur RTL, avant d’ajouter : « Le tout est de savoir si le gouvernement va faire une vraie concertation. »